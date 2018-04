Euroflora 2018: tutti gli appuntamenti di domani 30 aprile

Sarà il sindaco di Murcia, Josè Ballesta, l’ospite d’onore di domani, lunedì 30 aprile, a Euroflora, le floralies in programma a Genova fino al 6 maggio nei Parchi e nei Musei di Nervi. Insieme a una piccola delegazione della città, nota in Europa per la produzione di fiori, frutta e ortaggi, visiteranno la manifestazione. Murcia è presente a Euroflora con uno splendido allestimento floreale dedicato ai ballerini di jota e tra i più fotografati in questi giorni. Le sagome di corten dei danzatori provengono da una delle piazze più famose della città spagnola. Ballesta sarà ricevuto nel pomeriggio a Palazzo Tursi dal sindaco di Genova Marco Bucci.

A partire dalle 10.30 Casa Sanremo, un omaggio alla Città dei fiori con un incontro speciale dedicato alla città e alle sue tipicità. Protagonista il Mercato dei fiori con il racconto delle eccellenze produttive del territorio, le composizioni floreali dal vivo di Cinzia Dagnino e l’illustrazione del Museo del Fiore.Tutto allo Spazio Incontri Mare.

Sulla terrazza di Villa Grimaldi alle ore 15 tornano le Osservazioni solari a cura dell’Osservatorio Astronomico di Genova. Il pomeriggio continua poi alle 16 nel segno dell’armonia tra arte e musica, con la curatrice d’arte di fama internazionale BethVermeer,nello Spazio Incontri Fienile: un evento performance che avrà inizio con la conferenza-spettacolo Stagioni di Botanica, seguito da un momento musicale, un reading poetico, una performance di danza contemporanea e infine, una presentazione di una fashion designer.La conferenza presenta scenari di botanica raccontati da un architetto, esempi dell’Arte contemporanea – Alfredo Romano Portami il Girasole impazzito di Luce – Carlo AccerboniFoglie Andrea Mancini L’Albero dei Viaggiatori.A seguire, in concerto gli artisti del Teatro Carlo Felice Patrizia Battaglia contralto, Domenico Sommati violino Giulio Glavinavioloncello. Dopo il readingBotanica e poesia con Rosa Elisa Giangoia, Marina Martinelli, Mario Pepe, Laura Accerboni Marisa Tumicelli, la natura si esprimerà, poi, tra i boccioli del Roseto, nella danza contemporanea di Danza Abart, con la coreografia di Vincenzo Abasciàe le ballerine Irene Battaglia, Noemi La Porta, Valentina Marino, CristhineChilaAguayo, Alessia Mancini, Laura Tassara. Anastasia Molinari.

Sempre alle 16, ma nello Spazio Incontri Mare, un interessante intervento a cura di Francesca Mazzino, architetto paesaggista edocente di Architettura del Paesaggio dell’Università di Genova ,dal titolo Tutto quello che avreste volute sapere sui Parchi di Nervi enessuno vi ha mai detto, svelerà segreti e curiosità del più grande parco affacciato sul Mar Mediterraneo.