Euroflora 2018: tutti gli eventi di domani 27 aprile

Sono partiti oggi a Euroflora, la kermesse florovivaistica che invade i Parchi di Nervi fino al 6 maggio, i laboratori per bambini a cura del MIPAAF – Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in collaborazione con CREA Sanremo, che fino a domani animeranno le mattinate dello Spazio Incontri Fienile con un gran numero di ragazzi impegnati a scoprire in modo pratico i segreti delle piante aromatiche, a partire dalla storia fino all’uso delle varie essenze come basilico, rosmarino, salvia, menta e origano.

Il profumo delle piante e l’entusiasmo dei bambini- in totale sono più di 80 alunni coinvolti nel progetto – inebrieranno il Fienile ancora domani, nuovi laboratori in partenza alle ore 9.00. Il CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Mipaaf. L’Ente mette in campo competenze che spaziano dalla genetica e genomica, alla salute delle piante, allo studio dei mezzi agronomici e meccanici della produzione, alla gestione della fertilità e della funzionalità dei suoli, alla selvicoltura, all’ecologia degli ambienti naturali e coltivati, agli allevamenti di animali e pesci, ai processi dell’industria agroalimentare, alle proprietà nutrizionali degli alimenti e al loro consumo ottimale per mantenere una buona salute e ridurre gli sprechi.

Lo Spazio Incontri Mare, a partire dalle ore 9.00, ospiterà il Gruppo di Lavoro per gli Orti Botanici e i Giardini storici della Società Botanica Italiana (SBI) e la Rete Italiana Banche del germoplasma per la conservazione Ex Situ della flora spontanea italiana (RIBES) per un incontro scientifico dedicato a far conoscere al pubblico vasto il ruolo degli Orti botanici e delle Banche dei semi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio di diversità vegetale della flora autoctona.L’incontro avrà il titolo”Orti Botanici d’Italia e Banche del germoplasma per la Biodiversità.Proteggere le specie endemiche, contrastare le specie invasive”.

Nel pomeriggio due importanti appuntamenti dedicati alla stampa.

Allo Spazio Incontri Fienile, alle ore 15.30, l’Assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale Pinuccia Montanari, il project manager di Euroflora 2018 Rino Surace e il sindaco di Genova Marco Bucci presenteranno lo spazio espositivo di Roma Capitale a Euroflora 2018.

Saranno presenti l’architetto progettista Vitaliano Biondi, Edgar Meyer dello staff dell’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, Mauro Ianese del Servizio Giardini di Roma Capitale, Maria Rosa Ronzoni Docente di Urbanistica e Territorio dell’Università di Bergamo e l’assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora.

Sarà all’insegna dello sport, e della storia centenaria del Genoa CFC, lo Spazio Incontri Mare, che vedrà alle 17.00 la conferenza stampa della squadra genovese. Durante la conferenza verrà presentato ai giornalisti il logo realizzato per celebrare i 125 anni del Club, anniversario che cade il prossimo 7 settembre e che segna la nascita del calcio in Italia. Insieme ai manager del Grifone e ai vertici della Fondazione, interverrà come testimonial della prima squadra Davide Biraschi, tra i giocatori che più si sono messi in luce in maglia rossoblù in questo campionato. L’ex Under 21 della Nazionale, già convocato di recente in quella maggiore per uno stage indetto dal ct a interim Luigi Di Biagio, sarà intervistabile dai giornalisti presenti.

A testa in su al Fienile dalle 17.30, con “Nebulose, i fiori del cielo” a cura dell’Osservatorio Astronomico del Righi. Una rassegna di splendide immagini di questi oggetti celesti accompagneranno il racconto della nascita e della vita delle stelle e aiuteranno il pubblico ad avvicinarsi alle meraviglie del cielo grazie al racconto del direttore dell’Osservatorio Walter Riva.