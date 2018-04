Sulla felicità il corso più popolare di sempre a Yale

Il corso piu’ popolare di sempre all’universita’ di Yale insegna come essere felici. “Psicologia e la buona vita”, o come lo hanno soprannominato gli allievi di una delle piu’ prestigiose e competitive universita’ d’America, “Happines 101”, ha raccolto questo semestre 1.200 iscritti, pari a un terzo dell’intero corpo studentesco.

Le lezioni danno consigli pratici su come usare il tempo o scegliere una carriera in modo da sentirsi appagati. E adesso “Psyc 157”, il corso creato dalla professoressa di psicologia Laurie Santos, e’ disponibile gratuitamente online sulla piattaforma Coursera come parte di una serie di seminari sulla “scienza del benessere”.