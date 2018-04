Festa del Lavoro all’insegna del risparmio sui pedaggi per tutti gli utenti di A58-TEEM

Anche il Ponte del 1° Maggio si rivelerà all’insegna del risparmio sui pedaggi per gli automobilisti, gli autotrasportatori e i motociclisti dotati di Telepass Family o Business (85%) che viaggiano su A58-TEEM e che sono già iscritti o intendono aderire allo sconto-open del 20%.

L’agevolazione, oltre a risultare svincolata dalla conditio sine qua non dello status di pendolare richiesto da altre Concessionarie per attribuire riduzioni, viene, infatti, riconosciuta tutto l’anno, su qualsiasi tratta coperta e su ogni spostamento effettuato lungo l’Autostrada Melegnano-Agrate.

La proroga della promozione sino al 31 dicembre 2018 consentirà, quindi, agli utenti di usufruire del Best Price pure in giornate che, per molti ma non per tutti, si profilano all’orizzonte come non feriali grazie al succedersi di un fine settimana, di un lunedì più o meno franco e della Festa del Lavoro.

I pedaggi esatti ai caselli di A58-TEEM (Vizzolo, Paullo, Pozzuolo, Gessate e Pessano) risulteranno calmierati, dunque, dallo sconto pure durante il Ponte indipendentemente dalla percorrenza dell’Autostrada per esigenze indotte dall’occupazione o per opportunità legate alle vacanze.

Gli oltre 40.000 clienti fidelizzati che già godono della diminuzione tariffaria non dovranno espletare, ovviamente, alcuna procedura per ottenere, anche durante i Festivi, il riconoscimento del 20% di sconto, la cui applicazione sarà riscontrabile, come sempre, dalle fatture Telepass.

Automobilisti, autotrasportatori e motociclisti desiderosi di avvalersi per la prima volta dell’agevolazione tariffaria proprio in occasione del Ponte hanno necessità, invece, di seguire le istruzioni riportate sui siti Internet delle Concessionarie coinvolte.

Le modalità sono illustrate, per di più, dagli addetti che rispondono ai numeri verdi di Tangenziale Esterna SpA (800/586358) e di BreBeMi SpA (800/186083). Presso il Punto Assistenza Clienti (Treviglio) è, inoltre, aperto (10-19,30 dal lunedì al venerdì; 8,30-13 il sabato) uno sportello dedicato al Best Price.

Nell’ottica di garantire pari opportunità di spesa a ogni tipologia di utenza, Tangenziale Esterna SpA offre, inoltre, al 15% della clientela ancora sprovvisto di Telepass la possibilità di dotarsi del sistema elettronico con l’ulteriore incentivo della gratuità per un anno del canone previsto.

Va ricordato, infine, che lo sconto vale su tutti i viaggi lungo i tracciati di A58-TEEM (33 chilometri) e di A35-BreBeMi (63 chilometri da Chiari Est a Liscate), Autostrade interconnesse a Melzo, ma decade in caso di percorrenza dei raccordi con A1 Milano-Napoli e A4 Torino-Venezia.

Sganciata dallo status di pendolare ed estesa pure agli autotrasportatori, l’iniziativa accredita, comunque, l’impegno profuso dalla Concessionaria al fine di modulare, attraverso tariffe più sostenibili, i pedaggi esatti con il duplice obiettivo di aiutare le famiglie e di favorire le imprese.