Con WELLNESS WITH MUM, QC Terme regala una notte a tutte le mamme che soggiorneranno con i propri figli maggiori ai 14 anni, nei wellness hotel di QC Termemontebianco, QC Termeroma o QC Terme Bagni di Bormio da domenica 13 a venerdì 18 maggio , in trattamento b&b, con accesso al percorso benessere incluso.

Una giornata o una fuga di una notte per celebrare un legame speciale, per dedicarsi vicendevolmente.

Non sempre si à quanto si vorrebbe a colore che hanno dedicato il loro tempo a prendersi cura di noi, spesso l’affetto non viene pronunciato perché scontato.

Non sempre ci si accorge del tempo che fugge e sfugge, spesso gli anni passano e non ci facciamo caso.

Festa della mamma QC Terme: “Mamma ti voglio benessere”

