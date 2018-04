Festival delle Scienze di Roma: al Bioparco le giornate “Dai dinosauri al rospo dorato: la causa delle estinzioni”

La Fondazione Bioparco aderisce al Festival delle Scienze di Roma il 21 e 22 aprile 2018 con le giornate – evento: “Dai dinosauri al rospo dorato: le cause delle estinzioni”, in cui si potranno comprendere le principali cause che hanno determinato le estinzioni del passato, quelle che minacciano l’attuale esistenza di molte specie in natura e il ruolo del Bioparco per la loro conservazione.

In programma dalle ore 11.00 alle ore 17.00 molteplici attività e laboratori interattivi che si svolgeranno nei 17 ettari del Bioparco, in cui adulti e bambini potranno conoscere da vicino leoni, tigri, elefanti, giraffe, scimpanzé e molti altre specie, comprendere le principali cause che ne minacciano l’esistenza, ma soprattutto apprendere come il singolo possa intervenire.

L’iniziativa è inserita nel Festival delle Scienze di Roma ed è parte del programma di “EUREKA! Roma 2018”, promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale.

Fra le attività previste:

Animali del passato, un affascinante laboratorio tra trilobiti, ammoniti e resti di dinosauro alla scoperta di specie del passato e delle cause che ne hanno determinato l’estinzione.

Tra Dodo, moa e tilacino: il cimitero degli estinti. Tra animali affascinanti alla scoperta di ciò che insegna il passato per la salvaguardia del futuro.

Avventure in foresta, un gioco per scoprire come salvare le specie in estinzione evitando bracconieri, deforestazione e altri imprevisti.

Occhio all’alieno! Tra rane toro, ratti e testuggini alla scoperta di animali molto particolari.

Amici per la pelle: per diventare viaggiatori consapevoli e capire quali siano i pericoli nascosti dietro l’acquisto di un souvenir.

Estinzioni e vulcani: spettacolari esperimenti per creare vulcani in miniatura e scoprire il ruolo dell’anidride carbonica nelle estinzioni di massa.

Andar per funghi, andar per guai. Cosa c’entrano i funghi con gli anfibi? Tra rane, rospi, salamandre e tritoni per imparare a conoscerli e a proteggerli.

No api, no party! Per osservare da vicino la frenetica attività di un alveare, riconoscere l’ape regina e comprendere il fondamentale ruolo di impollinatori di questi affascinanti insetti.

Dalla cacca alla carta, attività per scoprire come può un escremento contribuire alla conservazione delle specie minacciate.

L’era glaciale, un esperimento interattivo per svelare il mistero della sopravvivenza a temperature bassissime.

Tutte le attività delle giornate sono comprese nel costo del biglietto.