L’isola delle Filippine Boracay chiuderà per 6 mesi ai turisti perché inquinano troppo: lo ha deciso il presidente Rodrigo Duterte, secondo cui circa 500 attività ricettive dell’isola scaricano direttamente in mare le acque reflue, trasformando in tal modo Boracay “in un pozzo nero“.

Filippine: isola di Boracay chiusa ai turisti, inquinano troppo

