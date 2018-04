I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti la scorsa notte in via Caterina Franceschi Ferrucci per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento al quarto piano di una palazzina. La squadra dei pompieri ha provveduto ad estinguere l’incendio e a evacuare quattro persone per poi affidarle alle cure dei sanitari del 118 per accertamenti in seguito ad un principio di intossicazione.