Nella zona di Roma interessata dal Gran Premio sono in vigore blocchi stradali con transenne e deviazioni. Alle 12 inizieranno nuove prove finalizzate alle qualificazioni.

Le monoposto elettriche hanno corso sulla pista romana per la prima volta, per prepararsi alla sfida che questo pomeriggio partirà intorno alle 16. I primi spettatori sono già dentro l’area.

Tutto pronto a Roma per il Primo Gran Premio di Formula E , che rappresentano la mobilità del futuro. Si sono tenute, nel cuore dell’Eur, le prove libere.

article

1078154

MeteoWeb

Formula E, al via l’inizio a Roma: oggi le prove libere, i bolidi sfrecciano all’Eur

AMBIENTE