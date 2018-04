Formula E, il Campidoglio: il 13 e 14 aprile potenziati bus e metro B

Il servizio di superficie e della metro B sara’ potenziato per il Gran Premio di Formula E, in programma all’Eur sabato 14 aprile. “In vista della gara vogliamo ridurre al minimo i disagi e facilitare gli spostamenti dei cittadini nel quartiere e dei visitatori che dovranno raggiungere il circuito – spiega l’assessore alla Citta’ in Movimento di Roma, Linda Meleo -. Obiettivo e’ incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e limitare la circolazione delle auto. Lo schema di circolazione messo in campo e’ pensato per minimizzare gli impatti sulla viabilita’. Ricordo che sul sito romamobilita.it sono presenti tutte le informazioni con il calendario e la mappa del perimetro interessato dall’evento”.

SERVIZIO BUS. Sono previste corse aggiuntive sulle Linee 30-170-700-705-708-714-722-723-764-771-777-779-788-791 per venerdi’ 13 dalle ore 6.30 alle ore 10 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 e sabato 14 aprile dalle ore 10 alle ore 19. METRO. Programmata l’intensificazione della metro B per sabato 14 aprile con 48 corse aggiuntive e 6 treni in piu’ rispetto all’ordinario. ROMA-LIDO. Potenziato il servizio con 24 corse aggiuntive tra Piramide e Acilia e viceversa, nelle fasce orarie 8.30-11.10 e 16.50-19.30.