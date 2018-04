La Formula E sbarca a Roma: “Simbolo di futuro, la mobilità elettrica va incentivata”

“Questa mattina sono stato all’Eur e ho visitato i box della Formula E che, come sapete, domani correrà proprio qui a Roma. Grazie alla sindaca Virginia Raggi, alla Giunta capitolina ed all’organizzazione della Formula E si è riusciti a portare qui un simbolo del futuro. La Formula E infatti non è semplicemente una gara per appassionati (ed io lo sono!) ma rappresenta un nuovo modello di mobilità, quella elettrica, che va incentivata e promossa, soprattutto tra i giovani”.

Lo scrive Luigi Di Maio sulla sua pagina Fb. “In bocca al lupo a tutti i piloti per la gara di domani e grazie ancora agli organizzatori per il giro di stamattina nel dietro le quinte di questa importantissima competizione!”, conclude il candidato premier del M5S.