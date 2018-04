Formula E, il sindaco Raggi: “Successo clamoroso, Roma al centro del mondo”

“Ce l’abbiamo fatta – ha dichiarato il sindaco di Roma Virginia Raggi – Siamo entusiasti del successo clamoroso del primo E-Prix d’Italia che ha visto Roma e l’Italia al centro del mondo con oltre 30mila presenze tra appassionati, cittadini, turisti, imprenditori e milioni di spettatori in tutto il mondo. I bolidi elettrici sfrecciando per le architetture dell’Eur hanno stregato tutti, portando all’attenzione globale quei concetti di innovazione e sostenibilita’ che sono punto di forza e premessa per un futuro ‘spettacolare’ rispettoso dell’ambiente. E se siamo riusciti a dimostrare che Roma e’ una grande Capitale all’altezza di opportunita’ irrinunciabili come la Formula E, che garantiscono un indotto economico e lasciano un’eredita’ alla citta’, e’ soprattutto grazie alla sinergia che si e’ creata tra cittadini, Amministrazione capitolina, Istituzioni e tutte le forze che hanno collaborato a questo grande evento sportivo. I ringraziamenti sono tanti perche’ ognuno ha contribuito, con impegno, passione, professionalita’ e anche pazienza, a ottenere un risultato straordinario come quello che abbiamo raggiunto ieri. Tutto ha funzionato alla perfezione e siamo orgogliosi di aver presentato al mondo una citta’ capace di garantire ordine, sicurezza, decoro e uno spettacolo indescrivibile che vogliamo replicare per i prossimi cinque anni. Voglio ringraziare i cittadini e in particolare i residenti dell’Eur, tutta l’Amministrazione capitolina, la Polizia Locale, la Protezione Civile, Atac e Ama, un vincente lavoro di squadra di cui siamo fieri. Il mio grazie va anche agli organizzatori e agli sponsor perche’ hanno creduto in noi e nella nostra capacita’ di accogliere un evento di cosi’ grande portata. Roma e l’Italia hanno bisogno di questo scatto di orgoglio: andiamo avanti cosi insieme, pronti per nuove sfide.”