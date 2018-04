Astronomia: in arrivo a Frascati lo Star Party, per ammirare lo spettacolo del cielo stellato

Si avvicina un appuntamento imperdibile per gli amanti del cielo: lo Star Party presso la Villa Torlonia di Frascati, per immergersi completamente nell’affascinante mondo dell’astronomia. L’evento divulgativo, in programma sabato 21 aprile, chiude la prestigiosa manifestazione “Incontri di Scienza 2018”, di lancio della Notte Europea dei ricercatori, organizzata dall’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA), in collaborazione con l’Associazione Eta Carinae e con il contributo di Frascati Scienza.

Articolata la programmazione della serata. I partecipanti allo Star Party, sotto la guida degli esperti astrofili dell’ATA, potranno osservare il cielo, i pianeti e le costellazioni a occhio nudo e mediante l’uso di telescopi per scoprirne dettagli altrimenti invisibili. “L’osservazione pubblica dei fenomeni astronomici è sicuramente, sulla base della ultra ventennale esperienza di attività divulgative dell’Associazione, tra gli eventi che suscitano maggiore interesse ed entusiasmo”, afferma il Presidente dell’ATA Luca Orrù.

Offerti al pubblico anche spettacoli multimediali nel Planetario digitale dell’Associazione, formidabile strumento di simulazione del cielo, in grado di ospitare fino a 40 persone. “Nella grande cupola gonfiabile di 7 metri di diametro lo spettacolo del cielo stellato, parte del panorama naturale, entra in diretto contatto con il pubblico con l’intento di emozionarlo e invogliarlo a interessarsi alla scienza, al suo metodo, alle sue scoperte e alle incredibili ricadute che ha avuto nella vita di tutti i giorni”, aggiunge Orrù. Gli spettacoli nel planetario inizieranno alle ore 20:00 e proseguiranno fino alla tarda serata.

Lo Star Party consentirà quindi al pubblico di vivere un’esperienza indimenticabile di osservazione e scoperta delle meraviglie del cielo notturno. Una grande iniziativa che sottolinea e potenzia lo sforzo dell’ATA nel campo della diffusione e promozione della cultura scientifica. “La vocazione divulgativa caratterizza da sempre la nostra Associazione, come recita il nostro motto: L’universo è una grande passione: scoprila con noi! L’Associazione Tuscolana di Astronomia Livio Gratton vi aspetta per condividere tutti insieme questa grande passione”, conclude Orrù.