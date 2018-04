Friuli Venezia Giulia, piante invasive: uno studio ne svela cause e pericoli

In tema di ambiente e biodiversità, i cambiamenti biologici ed in particolare la diffusione delle specie vegetali invasive sono un tema di sempre maggiore attualità, sia a livello internazionale che nazionale. Le specie vegetali esotiche invasive – si legge in una nota – sono infatti all’origine di diverse problematiche tra cui l’inquinamento biologico degli ecosistemi autoctoni, la perdita della biodiversità, la compromissione dei sistemi agricoli e, non da ultimo, i danni alla salute umana.

Giovedì 3 maggio alle 18.30 nella sala Pasolini del palazzo della Regione in via Sabbadini a Udine, verranno presentati i risultati di una ricerca condotta nel corso del 2017 dal Museo friulano di storia naturale di Udine, in collaborazione con il Servizio paesaggio e biodiversità della Regione e il Servizio Fitosanitario dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Ersa), che ha analizzato le specie vegetali esotiche presenti sul territorio regionale, con particolare riferimento a quelle invasive.

L’incontro, intitolato “La flora esotica: biodiversità globalizzata” è rivolto ad esperti, amministratori pubblici e cittadini interessati a ricevere formazione su queste tematiche.I lavori saranno introdotti da Chiara Bertolini, direttore del servizio Paesaggio e biodiversità della Regione e da Giuseppe Muscio, direttore del Museo friulano di storia naturale.

Seguiranno interventi di Massimo Buccheri (Museo friulano di storia naturale) che presenterà la check-list della flora esotica in Friuli Venezia Giulia, Francesco Boscutti (Università degli Studi di Udine) che parlerà di specie esotiche in Friuli Venezia Giulia: le cause di un successo, Anna Carpanelli (Regione Friuli Venezia Giulia) e Marco Valecic (Ersa) che presenteranno linee guida e strumenti operativi per la prevenzione, eradicazione e contenimento delle specie vegetali esotiche invasive.

Nei prossimi anni le amministrazioni pubbliche dovranno programmare misure idonee per contenere il fenomeno; pertanto,nella prospettiva di definire uno specifico piano d’azione regionale per il controllo delle specie esotiche invasive, la Regione ha stipulato un accordo di collaborazione con il Museo friulano di storia naturale per l’aggiornamento della check-list delle specie vegetali esotiche del Friuli Venezia Giulia.

A partire da questa campionatura è stato poi possibile analizzare le principali cause della diffusione di queste piante in Friuli Venezia Giulia, tra cui spicca, come fattore cruciale, l’assetto del territorio.Infine, sono state elaborate delle linee guida per la futura gestione delle specie esotiche invasive presenti in regione con l’intento di prevenire l’ingresso di nuove specie e limitare il più possibile la diffusione di quelle già presenti sul territorio.