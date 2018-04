Gardaland presenta tutte le novità della stagione 2018: sabato 7 aprile alle ore 11.30

Al via la stagione 2018 a Gardaland Resort. Prevista per sabato 7 aprile alle ore 11.30 la conferenza stampa di presentazione di tutte la novità della stagione 2018.

Oltre a presentare le novità della stagione 2018, il CEO Gardaland – Aldo Maria Vigevani – racconterà gli investimenti, il target e la provenienza dei visitatori Italia ed estero, le previsioni di affluenza sia nel Parco che negli hotel del Resort.

PROGRAMMA CONFERENZA STAMPA 7 aprile 2018

h. 9.00 – Per chi lo desidera, partenza pullman riservati da Milano, Piazza Cadorna, lato Via P. Paleocapa

h. 10.00 – Apertura Gardaland Park e inizio operazioni di accredito presso Castello di Ingresso per chi arriva in auto

h. 11.30 – Conferenza Stampa a Gardaland Theatre (animazione all’esterno per i bambini)

h. 13.00 – Pranzo a buffet in area Palatenda Pomeriggio libero nel Parco per vivere le novità Peppa Pig Land, I Corsari: La Vendetta del Fantasma e San Andreas 4-D Experience o, per chi lo desidera, visitare Gardaland SEA LIFE Aquarium (trenino con servizio A/R da piazzale biglietterie) e le camere Peppa Pig a Gardaland Hotel (navetta con servizio A/R da parcheggio autobus) dalle h. 17.00 alle 18.30. Ritiro cadeaux in uscita sottopasso (area parcheggio)

h. 18.00 – Chiusura Parco

h. 18.15 – Partenza pullman per rientro a Milano (parcheggio autobus)