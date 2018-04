Garden Festival 2018: piante, fiori, giardini, handmade e design a Castello Quistini

Garden Festival giunge alla sua seconda edizione che sarà in programma Sabato 5 e Domenica 6 Maggio dalle 9,30 alle 19,30 tra i magnifici giardini e le sale di Castello Quistini a Rovato, in provincia di Brescia. Garden Festival è il festival del giardino, un evento ideato e organizzato da Andrea Mazza e Mariangela Mazzeo, che alla sua prima edizione ha richiamato oltre 4000 persone e che ospita al suo interno una ricca mostra mercato dedicata a piante, fiori, handmade e design per la casa e il giardino, tra collezioni di orchidee rustiche, succulente e cactacee, kokedama, piante per il benessere e la salute, arredi per la casa e il giardino shabby chic e vintage, creativi e artisti handmade (terrari in vetro, amache e portavaso in makramè, bijoux e abbigliamento con tessuti naturali o floreali, illustrazioni botaniche, animali in ferro riciclato, vasi e ceramiche artistiche), ma anche libri e manuali di giardinaggio e architettura, prodotti e attrezzature per il giardino, servizi di tree climbing, e tanto altro.

Saranno molte le novità di questa seconda edizione: per prima cosa sarà presente “Cucinando su ruote”, splendido foodtruck che proporrà cucina vegana con canapa, in pieno stile green, che si aggiungerà alla gustosa area ristoro gestita da Scotti Ricevimenti. Ci sarà un workshop per adulti per imparare a realizzare un portavaso in makramè e ben 4 attività per bambini di tutte le età: Letture animate “Gli animali del prato”, attività per imparare a dipingere con la terra e due laboratori organizzati in collaborazione con il progetto “Garden Therapy” per imparare a realizzare bombe di semi e a costruire una casetta per gli insetti. A fare da cornice all’evento i giardini di rose di Castello Quistini, una magica cornice che durante il mese di Maggio regala la fioritura delle oltre 1000 varietà di rose antiche, moderne e inglesi dei suoi giardino, conosciuti ormai da tutti gli appassionati di piante, fiori e gite all’aria aperta. Castello Quistini è anche azienda agricola e per l’occasione metterà in vendita la sua collezione di piante di rose. Garden Festival riceve il patrocinio del Comune di Rovato e di ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane), l’adesione di AIAPP Lombardia (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) e può contare su media partner come “Garden Tv”.

GIARDINI DI CASTELLO QUISTINI

I giardini di Castello Quistini sono famosi in tutto il nord Italia per la collezione di rose presente. Con oltre 1000 varietà è uno dei giardini con la più importante collezione di rose antiche, moderne e inglesi. Nel giardino sono presenti anche molte altre varietà di piante e giardini segreti con collezioni di ortensie e frutti antichi.

VIVAISTI E PRODUTTORI

Piante e fiori saranno i veri protagonisti con produttori e collezionisti di rose, piante grasse, perenni, carnivore, collezioni di aromatiche, orchidee, e tanto altro.

ARREDO DA GIARDINO

Tra le sale e i giardini del castello saranno presenti espositori con arredo da esterni (gazebo, arredo in ferro e oggettistica da esterni).

HANDMADE & DESIGN

Tra le sale e i giardini del castello scoprirete tanti artigiani e creativi come falegnami, fabbri, artisti e giovani designer.

PRODOTTI DELLA TERRA

Tra i giardini saranno presenti diversi produttori con prodotti della terra (confetture, miele, spezie e the).

AREA RISTORO

All’interno del castello sarà presente una ricca area ristoro curata da Scotti Ricevimenti.

FOOD TRUCK E FOOD CORNER

All’interno del castello sarà presente “Cucinando su ruote”, food truck con piatti vegani a base di canapa e “Gelateria Cool” con gelati artigianali e naturali.

SEMINARI TECNICI & INCONTRI APERTI AL PUBBLICO

Nel corso delle giornate non mancheranno incontri e seminari tecnici sul tema del giardinaggio contemporaneo per diffondere le nuove conoscenze e tendenze nei settori della progettazione di giardini e della botanica.