Forte odore di gas a Taranto, l’Eni: “Non dipende da noi”

Per la seconda volta in pochi giorni un forte odore di gas è stato percepito in diverse zone di Taranto, a cominciare dal perimetro sud della raffineria Eni. L’azienda fa sapere attraverso una nota che “i controlli immediatamente attivati, anche con l’impiego del team specialistico di raffineria appositamente costituito, hanno escluso categoricamente che tali fenomeni odorigeni siano riconducibili alle attivita’ della raffineria. A tale scopo e’ stato immediatamente richiesto l’intervento degli enti esterni di controllo”.

L’Eni si dichiara “a disposizione delle autorita’ per contribuire alla corretta localizzazione, caratterizzazione e gestione delle fonti degli odori al fine di evitare ulteriori disagi alla popolazione”.

Un episodio analogo si era verificato tra la sera di venerdi’ 13 e la mattina di sabato 14 aprile. Numerose erano state le segnalazioni ai vigili del fuoco e alla sede locale dell’Arpa (l’agenzia regionale per la protezione ambientale), per denunciare il disturbo olfattivo percepito e cercare di ricevere informazioni in merito all’origine delle emissioni.