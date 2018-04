Genova, Euroflora 2018: due spazi “distinti” allestiti con i colori di “bandiera” per due squadre cittadine

Le due squadre cittadine Genoa Cricket and Football Club (D55a) e U.C. Sampdoria (D55b) realizzano per le Euroflora 2018 dal 21 aprile al 6 maggio ai Parchi di Nervi due spazi “distinti” allestiti con i colori di “bandiera”.

In “zona” Genoa saranno installati 20 pali di legno alti 4 metri, verniciati 10 in rosso e 10 in blu ai quali saranno agganciati grazie a corde tese (con chiaro riferimento alla rete di una porta da calcio) 20 vasetti gialli contenenti piante di Gazania dai solari fiori gialli.

Il colore utilizzato è un voluto richiamo al color zafferano del simbolo del Grifone. Sotto i pali una “ola” di Geranei rossi.

In “zona” Sampdoria sempre 20 “post” di legno alti 4 metri, verniciati di celeste, rosso e bianco con le corde tese che sorreggono 20 vasetti di Heuchera, pianta dal fogliame quasi nero, con evidente riferimento al Baciccia, il marinaio che campeggia al centro della bandiera della squadra.

Ai “piedi” dei pali un’onda di Geranei bianchi. Sul perimetro dei due speculari allestimenti sarà collocata un sagoma lignea di un calciatore della squadra per permettere a tutti i visitatori “tifosi” di scattare una foto ricordo del “passaggio” in “area” genoana e/o sampdoriana.

U.C. Sampdoria, ai suoi tifosi in “possession” di biglietto per le floralies Euroflora 2018, per gli incontri Sampdoria vs Bologna di giovedì 18 aprile alle 20.45 e Sampdoria vs Cagliari di domenica 29 aprile alle 15 offre il biglietto per il settore Distinti a 5 €.