Giappone: popolazione in calo, sempre meno giovani

In Giappone la popolazione è in calo per il 7° anno consecutivo, e al contempo continua ad aumentare il numero delle persone anziane, fino a superare il 27,7% degli abitanti: secondo quanto reso noto dal ministero degli Affari interni, nel 2017 la popolazione ha raggiunto i 127,7 milioni, diminuendo di 227mila unità.

Il Giappone è la nazione con la più alta quota di ultra 65enni al mondo: il numero delle persone con più di 75 anni di età ammonta a 17,4 milioni, e quello dei minori di 15 anni non raggiunge i 15,6 milioni.

La situazione attuale deriva da decenni di bassa natalità e da uno dei più alti tassi di longevità al mondo tra i paesi industrializzati.