Il 16 aprile la Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo

Il 16 aprilesi apre alla Farnesina la prima edizione della Giornata della ricerca italiana nel mondo, iniziativa lanciata con uno specifico decreto dal ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca (Miur), d’intesa con il Maeci e il ministero della Salute, nella ricorrenza del 15 aprile – data della nascita di Leonardo Da Vinci – per promuovere e valorizzare il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori e divulgare i risultati delle loro ricerche nel mondo.

L’evento vede la partecipazione del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) Angelino Alfano e della ministra del Miur Valeria Fedeli. Alla sessione inaugurale, moderata dal direttore generale per la Promozione del Sistema Paese Vincenzo de Luca, interverranno anche il presidente della Consulta dei Presidenti degli Enti pubblici di Ricerca Massimo Inguscio, il Presidente della Conferenza dei Rettori Gaetano Manfredi, il Presidente della Ricerca e Sviluppo di Confindustria Daniele Finocchiaro, il Capo Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca del Miur, Marco Mancini e il Commissario italiano all’Expo di Dubai 2020 Paolo Glisenti. In rappresentanza dei tre settori rappresentativi del sistema della ricerca italiano (universita’, centri di ricerca e industria), si terra’ la tavola rotonda “Raccontare scienza e tecnologia italiane nel mondo” dove interverranno alcuni “testimonial” della giornata: Maria Chiara Carrozza, Professore di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Direttore Scientifico della Fondazione Don Gnocchi Onlus con sede a Milano; Luciano Maiani, Professore Emerito dell’Universita’ di Roma La Sapienza; Fulvio Uggeri, Direttore Innovazione globale e Operazioni tecniche di Bracco Imaging.