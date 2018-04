Giornata della Terra: al The Space arriva il documentario “Earth – Un giorno straordinario”

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, manifestazione indetta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per celebrare il nostro Pianeta, arriva nei cinema The Space, solo dal 22 al 24 aprile, Earth – Un giorno straordinario. Prodotto dalla BBC Earth Films e diretto dai britannici Richard Dale e Peter Webber, insieme al regista cinese Fan Lixin, il documentario è l’atteso seguito di Earth – La Nostra Terra e offre un viaggio stupefacente che rivela l’eccezionale potenza della natura.

Narrata da Diego Abatantuono con umorismo ed emozione, Earth – Un Giorno Straordinario è un’affascinante avventura per il grande schermo adatta alle famiglie. Al centro delle superlative riprese, un cast di personaggi incredibili: un cucciolo di zebra che cerca disperatamente di attraversare un fiume in piena, un pinguino che sfida eroicamente la morte per sfamare la sua famiglia, un branco di capodogli a cui piace sonnecchiare in posizione verticale e un bradipo in cerca d’amore.

Inoltre, lunedì 23 e martedì 24 sarà proiettato nelle sale del circuito The Spaceanche Quando corre Nuvolari, ultimo film del compianto Tonino Zangardi dedicato alla figura di Tazio Nuvolari. Uno dei più grandi piloti automobilistici del Novecento, celebre per il suo coraggioso modo di guidare, per le vittorie ottenute e per le decine di incidenti mortali in cui si è salvato.

Il film, girato nel 2016 volutamente in bianco e nero, grazie alla raffinata fotografia diretta da Gianluca Gallucci, sviscera a 360 gradi e per la prima volta nella storia del cinema, la vita professionale e privata del grande pilota che ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati del mondo delle quattroruote e nel mondo delle corse. Nel cast anche Alessandro Haber.