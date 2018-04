Giornata della Terra: parte anche in Italia il riciclo dei cellulari

Promossa dal Jane Goodall Institute Italia, viene presentata oggi al National Geographic Festival delle scienze di Roma, in occasione della Giornata della Terra, la campagna per il riciclo dei telefoni cellulari. L’associazione è presente con uno stand, nel quale i visitatori possono portare cellulari e smartphone vecchi: in tal modo verranno recuperati i metalli rari con i quali sono costruiti i componenti dei telefonini, come tungsteno e tantalio, allo scopo di ridurre l’attività estrattiva.

Fondato nel 1998 dalla biologa e ambientalista Daniela De Donno, il Jane Goodall Institute Italia è la sezione italiana del Jane Goodall Institute, creato nel 1977 dall’etologa britannica.