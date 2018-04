Giornata della Terra, Raggi: lavoriamo “per ricostruire una città più rispettosa delle persone e dell’ambiente”

A Roma si sta lavorando “per ricostruire una città più rispettosa delle persone e dell’ambiente“: lo ha spiegato il sindaco Virginia Raggi, intervenendo al Villaggio per la Terra nel corso del talk ”Obiettivo 2030, l’Italia e la sfida per lo sviluppo sostenibile” al quale hanno partecipato anche il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, il Presidente di Earth Day Italia Pierluigi Sassi e il portavoce di ASviS Enrico Giovannini. “Roma è in prima linea nella lotta al cambiamento climatico“, “stiamo lavorando sulla mobilità sostenibile, sulla riduzione dei rifiuti e l’inserimento de rifiuti, che chiamiamo materiali post consumo, all’interno dell’economia circolare“.”Sappiamo bene che i principali responsabili delle emissioni sono gli uomini, quindi, siamo noi a doverci impegnare per ripristinare un equilibrio“. “L’impegno ad eliminare le auto diesel dal centro storico di Roma entro il 2024, è un’azione concreta che consentirà di eliminare una serie di inquinanti in un’area estremamente pregiata“. “Chiaramente tutto questo deve essere fatto con un programma reale e concreto e con una collaborazione dei cittadini perché siamo tutti responsabili della nostra terra“.