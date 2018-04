Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: tanti eventi per la campagna di sensibilizzazione

Torna la Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #sfidAutismo18 di FIA – Fondazione Italiana Autismo, nella XI Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con sindrome delle spettro autistico e delle loro famiglie, sostenere la ricerca scientifica al fine di individuare sempre più precocemente l’autismo e di scoprire nuovi interventi per curarlo.

Oggi alcuni dei monumenti più importanti del mondo – come l’Empire State Building di New York e il Cristo Redentore di Rio de Janeiro – si tingeranno di blu, il colore scelto dall’ONU per l’autismo.

In Italia saranno tante le piazze e monumenti che si illumineranno o avranno un segno blu.

Per un panorama più completo delle manifestazioni organizzate nelle diverse città italiane: www.fondazione-autismo.it