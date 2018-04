Giornata Mondiale della Salute: cresce il cibo sano a domicilio con +123% di consumi a livello nazionale

Il food delivery è sempre più vario e ricco di possibilità per tutti coloro che hanno diete alimentari particolari o amano semplicemente mangiare sano, mantenendosi in forma senza rinunciare però al piacere e al gusto. Un’esigenza che sta crescendo tra gli Italiani come emerge dall’osservatorio Just Eat, l’app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, secondo cui le richieste di healthy food sono cresciute a livello nazionale di oltre il 120% rispetto allo scorso anno.

Ricette e menù vegetariani, vegani, gluten free, senza lattosio, con cottura al vapore e molte altre varianti healthy stanno spopolando negli ordini di cibo a domicilio di pari passo con la crescita dei ristoranti che scelgono di entrare nel business del food delivery offrendo un food a prova di salute! (+15%)

Le evidenze del trend dell’healthy a domicilio

Il food delivery sano sta risalendo la classifica dei cibi più ordinati a domicilio, conquistano il 12° posto con, ad esempio, oltre 5.000 kg. di frutta ordinati a domicilio nel 2017 tra macedonie, frullati e frutta mista, (+ 23%) anno su anno, e 18.000 kg. di insalata nelle sue tantissime varianti, con un + 38% rispetto all’anno precedente. Tra le tendenze più curiose c’è la crescita del +22% dei dolci vegan: tra i più richiesti torta alla frutta, cheesecake e tiramisù. Tra le abitudini che vanno di moda ci sono poi anche i burger vegetariani o veggy che registrano un incremento del + 35%, e il nuovo trend del poke, ricetta hawaiiana a base di pesce crudo. Gli italiani continuano ad amare anche centrifugati detox ed energizzanti (+48%) spesso ordinati insieme a sandwich leggeri, insalate e ricette a base di quinoa o superfood.

Ma perché si ordina così tanto cibo healthy nella penisola? Per il 41% la scelta del vegano o vegetariano rappresenta l’opportunità di assaporare gusti diversi ed ingredienti nuovi, per il 33% poter alternare cibo sano ai food golosi senza rinunciare alla consegna a domicilio, per il 18% semplicemente perché l’healthy food è buono, e solo per l’8% una variante che permette di non sgarrare la dieta alimentare.

Tra le città Milano è quella in cui si ordina più cibo sano e che cresce di più in termini di ordini (+530%), seguita al secondo posto da Firenze con + 72% di crescita rispetto al 2017, al terzo dalla capitale, che cresce del +173%, al quarto da Torino (+16%) e al quinto da Bari (+36%). Un incremento importante lo stanno vivendo però anche Genova, che ha visto raddoppiare gli ordini anno su anno, Palermo con + 46% e Napoli con +25% di richieste.

I cibi healthy più ordinati e amati lungo la penisola

A livello nazionale ci sono diversi cibi che accomunano i gusti di tutti coloro che amano mangiare sano e che mettono d’accordo tutta la penisola, in primis l’intramontabile insalata tornata in voga negli ultimi anni grazie alla possibilità di inserire molti ingredienti a piacere, cosa facile anche con gli ordini a domicilio. Seguono nella top ten il Chicken Bowl con Quinoa e Avocado, le polpette vegetariane come quelle greche o con verdure, la famosa Cesar Salad, le polpette vegane preparate con legumi, la novità in crescita del poke, le zuppe e le vellutate, l’insalata di Riso Venere, il petto di pollo grigliato e la macedonia di frutta. Nonostante questa top ten ci sono alcune sotto-categorie particolari che crescono di più come le insalate (+93%) e i cibi gluten free (+36%).

Entrando poi nelle case direttamente sul territorio ci sono come sempre delle preferenze: a Roma per l’insalata di riso venere, a Genova per quella greca, a Bologna la cesar salad, mentre troviamo a Milano il chicken bowl alla quinoa, a Napoli le polpettine di quinoa, a Bari la crostata vegana, a Torino i centrifugati, a Firenze la lasagna vegan e a Palermo il veggie burger.

I giorni più sani della settimana e dell’anno

Gli italiani prediligono mangiare leggero ma gustoso soprattutto di giovedì, che è secondo Just Eat il giorno della settimana in cui si ordinano di più healthy food rispetto alle altre giornate, anche se sta crescendo la richiesta nei giorni di lunedì e martedì, per ricominciare la settimana con leggerezza. I mesi in cui si è ordinato più healty nel 2017 sono infine quelli di aprile, maggio e giugno, ma i giorni in cui si è registrato il picco di ordini di cibo sani sono stati a sorpresa il 1° dicembre del 2017 e, al secondo posto, il 3 agosto.

4 ristoranti healthy a domicilio da non perdere

Rose & Mary – Milano

Nuovo concept sbarcato a Milano che propone una cucina healthy pensata da un nutrizionista. Il dettaglio? Tecniche di cottura light appositamente studiate per la consegna a domicilio e capaci di preservare i valori nutritivi dei cibi mantenendo integri fragranza e gusto

Coox – Torino

Un vero e proprio FastRestaurant Vegano con i prezzi di un Fast e la qualità di un Restaurant. Una proposta vegana che ricerca il connubio perfetto tra qualità e velocità, gusto e benessere.

Universo Vegano – Firenze

La prima catena italiana di ristorazione Vegan. Universo Vegano utilizza solo alimenti naturali, il più possibile a km zero e senza prodotti carnei o derivanti da animali.

Solo Crudo – Roma

Street food crudista a Roma che propone una cucina vegana crudista gustosa, colorata e sana con cibi buoni e nutrienti, gluten free e senza derivati di origine animale.