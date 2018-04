Giornata Nazionale Niente Male: il 14 aprile test gratuiti del dolore in 12 città

Per sensibilizzare sull’importanza di una corretta valutazione del dolore, per migliorarne la gestione ed evitare che diventi cronico, il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI) e la Società Scientifica 4S, con il supporto incondizionato di Menarini, sabato 14 aprile promuovono la quarta edizione del Medico Amico Day, con la Giornata Nazionale Niente Male, interamente dedicata alla valutazione gratuita del dolore nei maggiori centri commerciali di 12 città.

“Indagini europee mostrano che il 94% dei cittadini prima o poi prova dolore con intensita’ moderata o severa, nonostante una terapia sia in corso in tre casi su quattro. Questo significa vivere in media circa 6 anni con un dolore continuo, un periodo gia’ lunghissimo che diventa interminabile per il 20% dei pazienti, nei quali il dolore diventa una costante che accompagna oltre 20 anni della loro vita. Eppure, il diritto a non provare dolore e’ anche sancito dalla legge, la 38 del 2010“, spiega Angelo Testa, Presidente Nazionale SNAMI.