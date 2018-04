A fine Maggio “Le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche”: centinaia di eventi per il Patrimonio ambientale italiano

“E’ arrivato il momento di giocare a carte scoperte. Le Guide non sono più solo le guide con gli scarponi, con un’iconografia classica che conducono in ambiente. Le Guide sono molto di più. E’ arrivato il momento che l’esperienza, la creatività, il saper gestire e fare management, venga messo a servizio del turismo sostenibile, turismo natura, turismo dei Parchi. Questo è il nostro messaggio”. Lo ha dichiarato Filippo Camerlenghi, Presidente delle Guide Ambientali Escursionistiche che oggi a Santo Stefano in Aspromonte, nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, ha annunciato un grande evento che riguarderà ’Italia intera. L’ultima settimana di Maggio, fino al 2 Giugno, le Guide scenderanno in campo tenendo Le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche. “Saranno centinaia di eventi in tutte le regioni italiane – ha continuato Camerlenghi – per far conoscere lo straordinario Patrimonio Ambientale dell’Italia. Tutti potranno parteciparvi”.

Giornate Nazionali Guide Ambientali Escursionistiche nell’ambito di Camminatura. Legambiente ed AIGAE saranno insieme nella promozione del territorio nazionale.

“Da fine Maggio ai primi di Giugno in tutta Italia ci sarà Camminatura. Sarà un modo per muoversi in natura, per raccontare tante piccole realtà della nostra Italia. Andremo nei borghi e non solo – ha annunciato Antonio Nicoletti, Responsabile Nazionale Aree Protette di Legambiente – ma anche sui sistemi dunali. Tanti gli eventi su tutto il territorio nazionale come le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche, ma anche la Giornata Mondiale sulla Biodiversità durante la quale presenteremo un dossier sulla Biodioversità a rischio. Poi il 24 Maggio la Giornata Europea dei Parchi, mentre le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche si svolgeranno fino alla Piccola, Grande Italia, evento dedicato ai piccoli comuni”.

Poi l’annuncio importante di Legambiente: “Il prossimo dossier sui rifiuti che faremo a livello nazionale – ha proseguito Nicoletti – avrà una sua sezione che racconterà quanti comuni virtuosi che tutelano la natura fanno anche una buona gestione dei rifiuti”.

Il grande patrimonio ambientale. Italia prima in Europa per biodiversità

“I Parchi rappresentano una delle eccellenze italiane. Siamo più conosciuti per il patrimonio storico- culturale ma pochi sanno che siamo primi in Europa per biodiversità. L’Italia è il Paese europeo che ha il maggior numero di specie animali e vegetali. Questa è un’altra delle nostre eccellenze che attraverso i Parchi viene custodita. Si deve credere di più nei Parchi – ha dichiarato Giampiero Sammuri, Presidente Nazionale della Federparchi – perché sono un elemento di conservazione di una nostra eccellenza ma anche uno straordinario strumento di sviluppo economico sostenibile e locale, soprattutto in realtà dove altre forme di sviluppo sono ubicate e difficili. Il sistema Parchi italiano sta funzionando. Uno studio di Unioncamere dimostra il come a parità di condizioni, i Parchi abbiano uno sviluppo economico migliori di territori viciniori dove il Parco non c’è”.

Il Parco Nazionale dell’Aspromonte eccellenza italiana

“Il Parco Nazionale dell’Aspromonte è un’eccellenza. Anche sul fronte gestione degli incendi boschivi ed il Parco Nazionale dell’Aspromonte rappresenta un modello di eccellenza attraverso un modello di buona pratica. Poi il territorio è spettacolare – ha concluso Sammuri – ed è in grado di unire natura e cultura. Ho visitato Bova e sono rimasto veramente impressionato dal Centro Storico, dal Museo della Cultura Greganica”.

Ben 91 Geositi di cui 5 di interesse internazionale. C’è il Monolite più grande d’Europa

“La candidatura a Global Geopark Unesco intende valorizzare l’intelligenza nativa, ancestrale di questa nostra Montagna che si offre all’attenzione con emergenze geologiche di tutto rispetto. Stiamo parlando di 91 geositi – ha affermato Giuseppe Bombino, Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte – di cui 5 di interesse internazionale, tra cui l’emblema di questa candidatura che è Pietra Cappa, il Monolite più grande d’Europa. Questa nostra candidatura è il tentativo di restituire dignità a questa Montagna. Quella dignità che fu tradita e che oggi ci consente di creare un nuovo linguaggio nella narrazione e nel racconto di questo nostro Parco che troppo spesso ha visto curvarsi la retorica e piegarsi una certa storiografia che sono state particolarmente severe nei nostri confronti. Cultura, dignità, identità, valore naturalistico, intelligenza geografica di una Montagna che ha tutti i numeri per offrirsi ad un’interpretazione ed è questo il tentativo che noi stiamo compiendo”.

Domani – Domenica 8 Aprile – ore 8 e 30 – 150 Guide – in contemporanea partiranno per le escursioni. Sarà uno spettacolo riprendere, nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, i preparativi, scarponcini e bastoncini, ed inoltrarsi con loro per raggiungere sentieri altrimenti inesplorati. Partenza da Piazza Mangeruca a Gambarie, Santo Stefano in Aspromonte.

Si andrà alle Cascate di Maesano. Si tratta di uno dei percorsi più attrattivi del Parco.

Tale percorso si trova in una zona a tutela integrale e offre lo stacco tra l’anima rigogliosa dall’Aspromonte tirrenico da cui parte e quella rocciosa dell’Aspromonte Ionico, sul quale si affaccia alla fine.

Ma le escursioni saranno tante e di notevole qualità. Partendo, sempre alle ore 8 e 30, di Domenica 8 Aprile, da Piazza Mangeruca, si percorrerà il “Sentiero Verde”. Sarà davvero una sorpresa, perché in “Aspromonte” non ci si aspetteranno dei boschi così rigogliosi, che sono invece caratteristica della fascia tirrenica aspromontana. Un Sentiero che offrirà alcuni panorami sullo Stretto bellissimi.

Ed ancora panorami meravigliosi. Partendo, questa volta sempre Domenica 8 Aprile alle ore 8 e 30 ma dal Rifugio che si chiama Biancospino si potrà raggiungere località Puntone la Croce attraverso rigogliosi boschi di faggio, pino laricio e abete bianco, dove si godrà di una veduta ampia e nitida sullo splendido versante ionico. Dalla cima si distingueranno le fiumare Aspromontane e le alte cime del parco, come Montalto e Pietra Tagliata. Un Meeting a tutto campo dalla Convention alle grandi escursioni in natura, per poter filmare, scattare foto, registrare video.