Gli eventi del weekend “lungo” tra Sondrio e Valmalenco

Finito un ponte ne arriva subito un altro e, grazie anche al clima di questi giorni, il prossimo weekend ”lungo” non mancherà di attirare i turisti tra Sondrio e Valmalenco, anche grazie ad alcune manifestazioni.

A partire da “Vieni a scoprire il Villaggio dell’Energia”. Sabato 28 aprile, dalle 9 alle 17 presso la centrale idroelettrica Enel di Lanzada: visite guidate, mostra di pop art, giochi e tanto altro.

E proprio dalle 17, lungo le vie del centro di Chiesa in Valmalenco, la Pro Loco Valmalenco organizza “alla scoperta delle birre artigianali valtellinesi”, con assaggi di prodotti tipici.

Sempre sabato grande appuntamento con il meeting di atletica leggera per atleti disabili al centro sportivo comunale di Chiuro (al mattino), mentre nel pomeriggio con il meeting nel quale si sfideranno in pista i rappresentanti delle società FIDAL di tutta la Lombardia delle categorie Junior, Allievi, Promesse e Senior. L’accoppiamento delle due gare è finalizzato a creare forme di condivisione e legame tra atleti normodotati e disabili (gs.chiuro@libero.it).

Doppio appuntamento a Castione Andevenno nel weekend. Sabato alle 17 si inaugura la “Via delle vigne”, la nuova tangenziale che sale nel centro del paese (comune.castioneandevenno.so.it), mentre domenica 29 la Pro Loco organizza la 6ª edizione della “Tra vigne e crap”, corsa non competitiva aperta a tutti nello splendido scenario dei terazzamenti vitati della Sassella (prolococastioneandevenno.com).

Si avvia alla conclusione la “Ponte in Fiore”, ma con una nutrita serie di eventi in programma anche questo fine settimana, che proseguiranno fino al 6 maggio. Con la novità del “Ponte di Storie”, piccolo festival letterario per bambini e ragazzi che si svolgerà dal 3 maggio al giorno di chiusura della manifestazione che quest’anno è arrivata alla 41ª edizione.

Senza dimenticare che dal 25 aprile è ripartita “Rent Bike Palù” per ammirare sulle due ruote i panorami e i paesaggi mozzafiato tra Sondrio e Valmalenco.