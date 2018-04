Goldman Prize: il “Nobel” dell’ecologia premia le donne

Il Goldman Prize, il “Nobel” dell’ecologia, istituito nel 1989 dai filantropi californiani Richard e Rhoda Goldman, quest’anno ha premiato 6 donne, su 7 vincitori totali: il riconoscimento è stato assegnato tra gli altri, alle attiviste sudafricane Makoma Lekalakala e Liz McDaid che sono riuscite a far saltare un accordo fra il governo di Pretoria e quello russo per la costruzione di una centrale nucleare. Premiata anche LeeAnn Walters, che ha rivelato l’inquinamento dell’acqua potabile a Flint, in Michigan.