Salute: il grasso addominale un rischio per il cuore, anche con un peso normale

Una ricerca della Mayo Clinic, presentata a EuroPrevent 2018, promossa dalla Società Europea di Cardiologia, ha rilevato che avere un accumulo di grasso addominale, anche con un indice di massa corporea nella norma, può costituire un rischio a lungo termine di problemi cardiovascolari raddoppiato.

Sono stati studiati i dati relativi a una ricerca che ha arruolato 1.692 residenti nella contea di Olmsted, nel Minnesota, di età pari o superiore a 45 anni: le persone sono state sottoposte ad un esame clinico e sono state effettuate misurazioni di peso, altezza, circonferenza della vita e circonferenza dei fianchi.

Questi soggetti sono stati seguiti dal 2000 al 2016 per rilevare il verificarsi di eventi cardiovascolari, come infarti, rivascolarizzazione coronarica chirurgica, ictus o morte per cause cardiovascolari.

Si è scoperto che coloro che avevano un incide di mazza corporea normale e obesità addominale incorrevano in un rischio a lungo termine di problemi cardiovascolari circa due volte più elevato rispetto a chi invece non aveva grasso addominale, indipendentemente dal BMI.