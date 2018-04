Gravidanza: ecco come mantenersi in forma e vivere la maternità serenamente

Durante la gravidanza prendersi cura di sé e del proprio bambino è fondamentale, rigenerativo sia per la mamma che per il piccolo nascituro. Dedicare un po di tempo della propria giornata concedendosi un piccolo momento di relax, significa volersi bene ma soprattutto voler bene al proprio bimbo. Non è una forma di egoismo, avere cura di sé significa avere cura anche degli altri. Molte donne, anche in dolce attesa, però si domandano qual è il momento migliore per concedersi un po di benessere, e quali attività è possibile praticare in gravidanza. Si consiglia innanzitutto di non praticare attività la sera al termine della giornata, perché durante il giorno si accumula la stanchezza e si ha solo voglia di riposare e andare a dormire. L’ideale sarebbe quello di svolgere esercizi al mattino, prima di cominciare la giornata. Una piccola pausa di 15′ proprio all’inizio della giornata permette di cominciare bene, con quella calma e serenità, che danno il giusto sprint per arrivare fino alla sera. Ma qual’è il posto più adatto per rilassarsi? Una stanza isolata in cui nessuno può disturbarti. Concentrati sul respiro, chiudi gli occhi e ispira profondamente. Basta un buon esercizio di meditazione per prendersi cura di sé ed iniziare la giornata nel migliore dei modi immagazzinando tanta energia positiva.

Al relax mattutino alternate lunghe passeggiate. Camminare in gravidanza fa bene ed è la forma di movimento più comune, semplice e meno dispendiosa. Basta indossare scarpe adeguate, possibilmente da running per non affaticare molto la schiena. Se ve la sentite camminate tutti i giorni, preferibilmente su terreni in terra battuta, per un buon allenamento bastano soli 30′. Per chi preferisce un allenamento più “intensivo” dal quarto mese in poi è possibile praticare lo stretching, una ginnastica dolce studiata per favorire l’allungamento ed il rilassamento dei muscoli di tutto il corpo, lo yoga prenatale, che permette di stabilire un contatto profondo con se stessi attraverso il movimento e la respirazione, l’acqua-gym, il movimento in acqua che migliora il ritorno venoso, il tono cardiovascolare e la capacità respiratoria, riduce l’edema degli arti inferiori e allevia il dolore alle articolazioni ed infine il pilates, il metodo che concentra tutti gli esercizi sul baricentro della donna. I movimenti del pilates sciolgono i muscoli del dorso, rafforzano quelli del perineo e aiutano a respirare in modo corretto. Che siano 15′ di relax, lunghe passeggiate o una lezione di pilates, l’esercizio fisico ed il prendersi cura del proprio corpo risultano fondamentali per acquisire la consapevolezza della propria forza e della propria bellezza. L’esercizio fisico attenua le tensioni corporee e fa riemergere la forza di cui si ha bisogno per vivere il parto e la maternità come esperienze di crescita ed appagamento.