Il Gruppo Casillo celebra la Puglia al Villaggio Coldiretti: 3ª tappa a Bari il prossimo 27, 28 e 29 aprile

Il Villaggio Coldiretti a Bari per scoprire e raccontare la bellezza della tradizione contadina italiana. Una tre giorni che animerà il Lungomare Imperatore Augusto con street food, mercati, esperienze dirette e che vedrà la partecipazione delle migliori realtà rurali del Belpaese.

Il Villaggio Coldiretti rappresenta un’occasione unica per celebrare la “fattoria italiana” e la sua biodiversità nonché un momento di confronto per gli agricoltori e allevatori che vogliono farsi conoscere e comunicare il valore di un settore in costante movimento e sempre più sensibile alla qualità dei prodotti offerti.

Il Gruppo Casillo, da sempre impegnato nella valorizzazione delle eccellenze del territorio, è partner di Coldiretti per promuovere le storie di una realtà resa viva dalla passione e dall’amore di chi sta quotidianamente a contatto con la terra.

L’azienda di Corato (Bari) sarà protagonista di un percorso che consentirà al pubblico di esplorare temi legati al grano, alle semole, alla qualità e a una produzione dove le parole chiave sono innovazione e sostenibilità. In particolare, con il progetto di filiera regionale controllata e certificata Prime Terre presente al Villaggio Coldiretti, il Gruppo Casillo garantisce la genuinità e l’origine dei grani macinati: farine e semole 100% locali ottenute dalla macinazione di grano 100% del territorio. Una scelta efficace e lungimirante che avvicina il contadino, il produttore e il consumatore finale.

“Il territorio offre prodotti che consentono di avere sapori unici e identificativi – afferma Beniamino Casillo AD del Gruppo – un patrimonio dal quale attingere per offrire al consumatore finale un’esperienza di gusto memorabile e sempre riconoscibile. È un modo, inoltre, per sostenere le tradizioni locali ed esaltarne le singole specificità, per questo abbiamo deciso di operare con imprese molitorie in diverse regioni italiane. Solo così possiamo davvero farci portavoce del km zero, o per meglio dire del km vero”

Ma non è tutto. Gli artigiani e i maestri panificatori saranno presenti allo stand per realizzare pizze e focacce e deliziare così i visitatori che potranno provare la bontà e la prelibatezza di prodotti fatti esclusivamente con farine e semole locali.

Nella giornata di sabato Casillo sarà protagonista di due convegni. “Secondo natura: il valore e la tradizione del cibo Made in Italy” sarà il primo e si svolgerà alle ore 15 presso la Tenda Workshop. Un incontro utile a sottolineare l’importanza del mangiar sano attraverso il legame con il territorio e le tradizioni. Un modo per tutelare la ricchezza e l’unicità del nostro patrimonio enogastronomico. Il confronto vedrà la partecipazione di Francesco De Candia del Panificio Bel Vedere, cliente azienda Casillo, Rolando Manfredini Capo Area Sicurezza Alimentare Coldiretti, Antonio Moschetta docente di medicina interna Università di Bari e ricercatore Aic, Vincenzo Colonna Consigliere Regionale. Il secondo dal titolo “Alla ricerca dei grani perduti…il ritorno delle varietà territoriali” inizierà alle ore 16 e vedrà la partecipazione di Domenico Mazzilli Amministratore Delegato di Selezione Casillo, Gianni Cantele presidente Coldiretti Puglia, Vincenzo Divella, Amministratore Delegato Divella, Pietro Di Leo, Amministratore Delegato del biscottificio Di Leo, Mauro Tonello Presidente Sis. Modera l’incontro Anna Maria Capparelli, giornalista del Sole 24 ore.

Un convengo, quest’ultimo dove si parlerà della riscoperta di varietà del passato e dell’importanza e di consumarli più spesso.

Un Villaggio che informa, diverte e coinvolge il pubblico al quale Coldiretti e il Gruppo Casillo invitano a partecipare a tutela del valore della tradizione contadina. Un modo prezioso per celebrare l’agroalimentare a sostegno e a favore di un settore che vuole continuare ad avere un ruolo centrale nell’economia globale del paese.