Hunting Show Sud: i Falconieri del Re al Centro Il Tarì di Marcianise

I Falconieri del Re saranno protagonisti ad Hunting Show Sud, in programma sabato 7 e domenica 8 aprile al centro Il Tarì di Marcianise nell’ambito del salone organizzato da Italian Exhibition Group e dedicato agli appassionati di caccia e tiro sportivo.

Falchi, poiane e gufi saranno in mostra e voleranno liberi in cielo, mostrando la loro eleganza e descritti dagli esperti con sessioni didattiche. Nati nel 2000 i Falconieri del Re il team è composto da appassionati della natura ed in particolare ai rapaci. Per coinvolgere il pubblico di Hunting Show quattro professionisti saranno a disposizione sabato 7 e domenica 8, la mattina e il pomeriggio, per far ammirare la bellezza dei rapaci ed i voli acrobatici che questi effettuano. Il gruppo dei Falconieri del Re ha circa 80 rapaci fra diurni e notturni, autoctoni e alloctoni. Alcuni utilizzati per allevamento, altri, la maggioranza addestrati per il volo in libertà, fra cui caccia o dimostrazioni didattiche.

“Le nostre dimostrazioni – spiega Gianluca Barone responsabile de I Falconieri del Re – hanno un carattere prettamente storico-scientifico, ciò che ci prefiggiamo nei nostri interventi è riuscire a comunicare la conoscenza il più approfondita possibile nei confronti dei rapaci e del rapporto che l’uomo riesce a costruire con essi, visto il magnetismo che essi suscitano negli uomini, così da ottenere anche da parte del pubblico un grande rispetto nei loro confronti”.

Grazie alla magia dei rapaci, la visita ad Hunting Show Sud sarà un’occasione unica per entrare a contatto con la più antica e nobile delle forme di caccia. Una disciplina nata e sviluppata proprio in terra del sud, dove nel XIII secolo l’imperatore Federico II compose il “De arte venandi cum avibus”, un vero e proprio trattato di falconeria.

Inoltre, dal 2010 la Falconeria è riconosciuta dall’Unesco come Bene Immateriale dell’Umanità, apprezzandone l’arte di predare animali selvatici nel loro ambiente naturale. I Falconieri del Re cercheranno di ricreare quello stesso ambiente, trasmettendo l’essenza della Falconeria al pubblico di Hunting Show Sud.

Orari performance: sabato 7 aprile alle 11.00 e alle 16.00; domenica 8 aprile alle 11.00 e alle 15.00.

LA RAFFINATA SEDE DELL’ESPOSIZIONE. CHIUSI GLI ESERCIZI ORAFI SABATO E DOMENICA

La prima edizione di HUNTING SHOW SUD si svolge al Centro Il Tarì, struttura nata nel 1996 da un’intuizione di un gruppo di giovani imprenditori napoletani che scelsero di percorrere la strada della condivisione e dell’accentramento della preziosa cultura e tradizione orafa. Nasce da qui il collegamento con IEG, player mondiale di riferimento per le manifestazioni di questa filiera e che ha deciso di scegliere il Tarì per la sua perfetta adattabilità ad una soluzione di natura prettamente fieristica e commerciale come HUNTING SHOW SUD. Nelle giornate di sabato e domenica gli spazi dedicati alla filiera orafa del Centro Il Tarì resteranno chiusi.