Incendio nel milanese, muore un Vigile del Fuoco: il suo “spirito di abnegazione e l’impegno civile un esempio per tutti”

Paolo Festa è vigile del fuoco effettivo e sindaco di Pieve Emanuele, la cittadina dove era pompiere volontario Pinuccio La Vigna, morto ieri spegnendo un incendio a San Donato. “Conosco tutti i ragazzi del distaccamento – ha detto all’ANSA – e sono andato a parlare con loro. C’e’ una sensazione di disagio forte ma anche tanta voglia di andare avanti. Ragazzi che erano li’ in servizio ieri li ho trovati ancora presenti oggi”.

Sono una quarantina i vigili che, divisi su 4 turni, lavorano a Pieve Emanuele, un distaccamento aperto una decina di anni fa in un edificio messo a disposizione del Comune. Pinuccio, amante del calcio e della lirica, era uno di loro. Viveva solo e non aveva piu’ i genitori ma, ha spiegato il sindaco, stava pensando di sposarsi con una donna che conosceva da un anno.

“Non conosco la ragazza – ha spiegato – ma ho parlato con in direttore generale dei vigili del fuoco perche’ ci faccia sapere dove e quando si faranno i funerali. Forse saranno a Campobasso, la citta’ di cui era originario”. Oggi e domani il Comune ha cancellato tutte le attivita’ ricreative in segno di lutto “per questa tragedia” sospendendo anche una rassegna di spettacoli. “E lunedi’ in giunta – ha concluso – decideremo se dare la targa Gemelli al distaccamento dei vigili del fuoco per il comportamento esemplare che hanno avuto verso la cittadinanza“.

Deve essere “un esempio per tutti” lo “spirito di abnegazione e l’impegno civile” di Pinuccio La Vigna, secondo il prefetto di Milano Luciana Lamorgese. “Esprimo la mia vicinanza e porgo le piu’ sentite condoglianze ai parenti – ha scritto in una nota – evidenziando, perche’ possa essere un esempio per tutti, il valore, lo spirito di abnegazione e l’impegno civile dedicato dallo stesso al servizio degli altri“. Il prefetto ha voluto anche rinnovare “la stima e l’ incoraggiamento agli uomini e alle donne del Corpo dei Vigili del Fuoco, che con professionalita’ e generosita’, ogni giorno, si dedicano alla sicurezza e al soccorso dei cittadini“.

Anche “il Dipartimento della Protezione Civile esprime il piu’ sincero cordoglio per la scomparsa di Pinuccio La Vigna, il Vigile del Fuoco volontario deceduto la scorsa notte nel corso delle operazioni di spegnimento di un incendio all’interno di uno stabilimento industriale a San Donato Milanese”.

“Nel porgere le piu’ sentite condoglianze ai familiari delle persone coinvolte -spiegano – il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l’apprezzamento per il ruolo e lo spirito di abnegazione che caratterizza il lavoro degli uomini e delle donne della Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, struttura operativa fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile, che con dedizione operano ogni giorno per la sicurezza ed il soccorso dei cittadini”.