Incendio nel veronese: ancora al lavoro i vigili del fuoco

Il lavoro dei Vigili del fuoco di Verona e’ continuato per tutta la giornata a Povegliano Veronese, dove ieri un incendio ha distrutto hanno sono ancora impegnati a Povegliano per l’incendio alla Sev, azienda che si occupa del recupero di rifiuti.

L’intervento ha impegnato i pompieri con sette mezzi, arrivati in supporto anche dal comando di Mantova, ma il lavoro proseguira’ anche nei prossimi giorni per la messa in sicurezza dell’intera area interessata dal rogo, dove il fumo era ancora nell’aria. Intanto secondo quanto si e’ appreso, i primi rilevamenti resi noti dall’Arpav rassicurano la popolazione sui rischi per la salute. Per avere la conferma definitiva sara’ necessario ottenere i risultati di tutte le analisi di laboratorio, in particolare per quanto riguarda i valori di eventuali tracce di diossina. “I primi campioni -precisa una nota dell’Arpav – hanno evidenziato comunque valori molto bassi delle concentrazioni rilevate immediatamente dopo lo scoppio dell’incendio”.