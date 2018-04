Incendio nel Veronese: fiamme in un’azienda per il trattamento di rifiuti

Un vasto incendio e’ divampato nella zona industriale di Povegliano Veronese in un capannone della Sev, un’azienda che si occupa di smaltimento dei rifiuti. I Vigili del fuoco sono impegnati a spegnere l’enorme rogo scoppiato in mattinata; la densa colonna di fumo nero che si alza dall’azienda e’ visibile fino alla periferia di Verona.

Sul posto siu trovano anche i carabinieri della Compagnia di Villafranca di Verona e i tecnici dell’Arpav per controllare l’inquinamento dell’aria e verificare il danno ambientale. Il sindaco di Povegliano, a titolo precauzionale, ha invitato la popolazione a non uscire di casa fino a quando l’allarme non sara’ cessato.

“Il Comune e’ in costante contatto con le autorita’ preposte al monitoraggio dell’incendio che si e’ verificato a Povegliano. Al momento non ci sono segnalazioni di allerta per Verona”. Lo precisa in una nota il Comune di Verona, riguardo alle possibili ripercussioni ambientali causate dal rogo scoppiato in un’azienda di smaltimento rifiuti. “L’unico avvertimento per i quartieri in direzione di Povegliano – conclude la nota dell’amministrazione comunale – e’ quello di tenere le finestre chiuse come misura contro l’eventuale cattivo odore”.