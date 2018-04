Incidente ferroviario a Genova: alla stazione di Brignole questa mattina un treno in manovra ha urtato il termine di un binario tronco schiantandosi contro la banchina. Al momento dell’incidente il convoglio era vuoto: sarebbe dovuto ripartire come regionale diretto a Busalla ma durante la manovra nell’area di scalo di Terralba ha investito la banchina di cemento armato, sollevandosi. Il conducente del treno è illeso ma è stato trasportato dal 118 in ospedale per controlli.