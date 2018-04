Incidenti: car2go offre a tutti i suoi clienti un corso di primo soccorso realizzato dalla Croce Rossa di Milano

L’importanza di insegnare ai propri clienti quale comportamento adottare in caso di sinistro è da sempre un tema caro a car2go. Anche quest’anno, infatti, l’azienda leader nel campo del carsharing a flusso libero ha deciso di offrire ai propri clienti la possibilità di prendere parte, gratuitamente, ad un corso di primo soccorso e prevenzione infortuni, realizzato dalla Croce Rossa di Milano. Da tempo, infatti, la Croce Rossa milanese è impegnata a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza, e a promuovere l’educazione sanitaria attraverso la propria attività di formazione, certificata ISO 9001, rivolta alla popolazione, alle scuole e alle aziende.

Tutti gli iscritti a car2go Italia potranno, così, scegliere di partecipare ad uno dei 5 corsi organizzati nell’arco del 2018. Il corso ha una durata complessiva di 12 ore e verrà distribuito in tre incontri di 4 ore ciascuno. Il primo appuntamento si terrà il 7, 8 e 9 maggio presso la sede milanese della Croce Rossa, dalle ore 14.00 alle ore 18.00. I successivi incontri verranno organizzati nei mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre.

“Con questa iniziativa, Croce Rossa di Milano e car2go portano avanti l’obiettivo comune di promuovere e supportare l’educazione del cittadino in casi di emergenza. – ha commentato Gianni Martino, Managing Director Italy & Country Manager Europe South – Conoscere la giusta condotta da tenere in caso di sinistro ed imparare le manovre di primo soccorso, permetterà ai nostri clienti di intervenire correttamente sulla scena dell’incidente e di portare un valido aiuto nei confronti dei soccorritori, evitando di commettere errori e di peggiorare le condizioni dell’infortunato. Per questo motivo, proporremo il corso anche ai nostri dipendenti.”

Per iscriversi gratuitamente al primo corso offerto da car2go, i clienti del servizio devono inviare una mail all’indirizzo milano@car2go.com entro venerdì 27 aprile, indicando come oggetto “Corso di Primo Soccorso”. Il corso, composto da tre incontri di 4 ore, si svolgerà in classi di massimo 20 partecipanti ciascuna, presso la sede milanese della Croce Rossa in Via Marcello Pucci, 7. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza conforme agli standard europei.