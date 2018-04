Incidenti in montagna: soccorso escursionista infortunato sul Monte Novegno

Il Soccorso alpino di Schio è intervenuto per soccorrere una persona infortunatasi a Cima Rione, sul Monte Novegno: il 51enne era salito fino in vetta e si era seduto ad ammirare il panorama. Al momento di rialzarsi era stato colto da malore ed era scivolato, ruzzolando per 6-7 metri sulle rocce. Da solo era poi riuscito a portarsi in un rifugio, dove è stato raggiunto da una squadra da terra. L’elicottero di Verona emergenza ha sbarcato il personale medico e il tecnico di elisoccorso che hanno prestato le prime cure all’infortunato, che lamentava dolori alla schiena, al bacino e alle gambe e aveva riportato contusioni al volto. Una volta trasportato a bordo, l’escursionista è stato accompagnato all’ospedale di Santorso.