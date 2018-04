Grave incidente in Valle Isarco : un giovane altoatesino ha perso la vita, precipitando con la sua mountain bike in un dirupo. L’incidente si è verificato nella serata di ieri durante una discesa downhill lungo un sentiero sopra l’abitato di Verdignes. Il 17enne è precipitato per circa 70 metri. I compagni hanno subito lanciato l’allarme e sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori ma per giovane non c’è stato nulla da fare.

article

1074410

MeteoWeb

Incidenti in Montagna: precipita in dirupo in mountain bike, muore 17enne

Grave incidente in Valle Isarco: un giovane altoatesino ha perso la vita, precipitando con la sua mountain bike in un dirupo. L’incidente si è verificato nella serata di ieri durante una discesa downhill lungo un sentiero sopra l’abitato di Verdignes. Il 17enne è precipitato per circa 70 metri. I compagni hanno subito lanciato l’allarme e

http://www.meteoweb.eu/2018/04/incidenti-montagna-mountain-bike/1074410/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2015/06/bigstock-Man-riding-a-bike-in-high-moun-87654134.jpg

mountain bike,Valle Isarco.

NEWS