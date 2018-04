Incidenti montagna: ricerche per 3 alpinisti in Valmalenco

Sono in corso ricerche, in alta Val Malenco, di tre alpinisti, da parte di decine di uomini del Soccorso Alpino della VII delegazione di Valtellina e Valchiavenna, militari del Sagf della Guardia di finanza di Bormio, Madesimo e Sondrio, Vigili del fuoco d carabinieri rocciatori.

Attorno alle 16 e 30 e’ giunta alla Centrale 118 un Sos da un’applicazione su un cellulare che indicava la richiesta di aiuto per tre alpinisti, vittime di un incidente nella zona del rifugio Marinelli, a circa 2800 metri di quota, dove c’e’ una bufera di neve e vento. Il segnale potrebbe essere partito per sbaglio, ma l’imponente macchina dei soccorsi si e’ messa subito in moto.