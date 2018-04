Incidenti in Montagna: salvato gruppo di sciatori rimasti bloccati durante fuoripista

Il Soccorso Alpino di Cave del Predil e la Guardia di Finanza di Sella Nevea hanno tratto in salvo un gruppo di persone rimasto bloccato durante una discesa fuoripista nei pressi del comprensorio sciistico del Canin. Le 8 persone, di età compresa tra i 30 e i 60 anni, erano partite dalla stazione di arrivo dell’impianto Funifor e stavano scendendo lungo uno dei canali sotto il Pic Maiot, quando si sono resi conto che il canale era ghiacciato e hanno dovuto fermarsi.

Sul posto una squadra di dieci tecnici di soccorso e l’elicottero della Protezione Civile con base a Tolmezzo. Le operazioni sono state effettuate con 4 tecnici che hanno allestito un ancoraggio con la corda per recuperare gli otto escursionisti e trasportarli in un punto in cui l’elicottero li ha prelevati in hovering.