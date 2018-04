Innovazione e ricerca: scoperte le basi molecolari della tossicità di una proteina che causa amiloidosi

Lo studio ha così dimostrato che la mutazione rende la struttura della proteina meno stabile e soprattutto più dinamica, facendo sì che le molecole perdano facilmente la propria struttura (sana) e formino delle fibrille amiloidi tossiche per organi come fegato, milza, reni, ghiandole salivari, all’origine di problemi cronici di disfunzionalità intestinale ed elevato calo ponderale.

Sono circa 30 le malattie, tra cui Alzheimer e Parkinson, riconducibili alla formazione di depositi amiloidi pur avendo cause e sintomi differenti, patologie spesso con un decorso progressivo, con gravi disturbi e morte dei pazienti, per le quali non esiste una terapia risolutiva.

“Questo è un risultato molto importante – spiega Stefano Ricagno. “Dopo aver partecipato all’équipe che scoprì la malattia sei anni fa, abbiamo voluto cercare di capire a fondo le basi molecolari della patologia. Dal punto di vista tecnico abbiamo messo a punto un approccio sperimentale multidisciplinare che ha dato ottimi risultati e che potrà essere utilizzato per studiare altre proteine tossiche. Uno degli ostacoli maggiori alla creazione di una cura per questa malattia, come del resto per le altre malattie da amiloidosi, è la scarsa comprensione dei meccanismi di tossicità. Noi con questo lavoro abbiamo fatto un grosso passo avanti“.