A Torino tre persone sono finite in ospedale a causa di un guasto alla canna fumaria in via Degli Ulivi. A Piossasco intossicata una famiglia con due bambini.

article

1078896

MeteoWeb

Torino: due casi di intossicazione da monossido di carbonio nella notte

Due interventi nella notte per i vigili del fuoco, con la squadra Nbcr, specializzata nel rischio biologico e chimico: si sono verificati due casi di intossicazione da monossido di carbonio nel Torinese. A Torino tre persone sono finite in ospedale a causa di un guasto alla canna fumaria in via Degli Ulivi. A Piossasco intossicata

http://www.meteoweb.eu/2018/04/intossicazione-da-monossido-di-carbonio-2/1078896/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/09/vigili-fuoco-notte.jpg

intossicazione monossido di carbonio,monossido di carbonio

NEWS