Ma non solo: l’ettaro che il Comune di Milano ha assegnato a Nocetum ha come obiettivo anche la compensazione urbanistica del vicino Istituto Europeo di Oncologia , particolarmente attento alle problematiche di salute femminile.

Inaugurazione del Bosco frutteto di Nocetum . Si tratta di un nuovissimo progetto di agricoltura periurbana che si inserisce nelle attività sviluppate dal Centro al fine di favorire occasioni di formazione e inserimento lavorativo dedicate a fasce svantaggiate , in particolare donne con bimbi .

article

1083279

MeteoWeb

Inaugurazione del Bosco frutteto di Nocetum

Inaugurazione del Bosco frutteto di Nocetum. Si tratta di un nuovissimo progetto di agricoltura periurbana che si inserisce nelle attività sviluppate dal Centro al fine di favorire occasioni di formazione e inserimento lavorativo dedicate a fasce svantaggiate, in particolare donne con bimbi. Ma non solo: l’ettaro che il Comune di Milano ha assegnato a Nocetum ha come obiettivo anche la compensazione urbanistica del vicino Istituto Europeo di

http://www.meteoweb.eu/2018/04/invito-allinaugurazione-del-bosco-frutteto-nocetum/1083279/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/04/unnamed-54.jpg

Bosco frutteto di Nocetum,Nocetum

MEDICINA & SALUTE