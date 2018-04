Iran: accordo sul nucleare al centro di un incontro Trump-Macron

Emmanuel Macron e Donald Trump discuteranno, nel loro incontro alla Casa Bianca martedì, dell’accordo sul nucleare dell’Iran, il JCPOA, da cui gli Stati Uniti potrebbero ritirarsi il mese prossimo.

Come hanno spiegato fonti della Casa Bianca nel briefing per la presentazione dell’incontro, i due leader parleranno anche della Siria, del raid congiunto condotto in risposta al presunto attacco chimico del regime a Douma il sette aprile scorso.

Macron, che mercoledì interverrà, in inglese, di fronte al Congresso, sarà negli Stati Uniti dal 23 al 25. “Gli europei lavorano intensamente per cercare di risolvere alcune delle nostre preoccupazioni più importanti sul programma missilistico dell’Iran, per esempio, la cessazione della validità dell’accordo, e così via“, hanno spiegato sottolineando che “il lavoro non è completato, tuttavia”.