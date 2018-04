Alla conferenza parteciperanno rappresentanti della politica, dell’economia, delle istituzioni e della società, offrendo un’opportunità unica per contribuire ad orientare scelte e decisioni fondamentali per il nostro futuro.

Dopo il successo della scorsa edizione, torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile , che si svolgerà dal 22 maggio al 7 giugno 2018 con centinaia di eventi in tutta Italia per diffondere la cultura della sostenibilità e mobilitare la società italiana per realizzare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite nel nostro Paese.

Italia 2030, innovare, riqualificare, investire, trasformare: dieci anni per realizzare un'Italia sostenibile

