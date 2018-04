Spazio, i 50 anni di Kourou: oltre 630 lanci, garantisce all’Europa l’accesso diretto

E’ il 9 aprile del 1968 quando il primo razzo – il Veronique, antenato di Ariane – prende il volo dallo spazioporto di Kourou realizzato solo quattro anni prima, segnando l’inizio dell’avventura spaziale nella Guyana Francese.

Il sito – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – viene selezionato dal Cnes, l’Agenzia spaziale francese, come luogo ideale per costruire una base spaziale per via della sua vicinanza con l’equatore – che permette ai lanciatori di sfruttare l’effetto fionda generato dalla rotazione terrestre – e per la sua apertura sull’Oceano Atlantico – che assicura una ricaduta degli stadi dei razzi al di fuori di qualsiasi area abitata.

Nel 1970, l’Europa con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa), decide di utilizzare questa base per i suoi lanciatori denominati Europa e successivamente, costruisce il complesso di lancio ELA-1 (Ensemble de Lancement Ariane) per il suo vettore Ariane 1, cui fecero seguito Ariane 2 e Ariane 3 ed ELA-2 per Ariane 4. Per il programma Ariane 5 l’Esa costruisce il terzo complesso di lancio, ELA-3.

Oggi, a 50 anni dal suo debutto, lo spazioporto vanta oltre 630 lanci e garantisce all’Europa l’accesso diretto allo spazio. La base di Kourou, attraverso il lanciatore Ariane, il vettore europeo Vega e il veicolo spaziale russo Sojuz, è stata protagonista della messa in orbita di diversi satelliti e sonde con forte contributo del nostro Paese. Tra questi, i satelliti della costellazione Galileo, il sistema di navigazione satellitare concepito dall’ESA e dall’Unione Europea, con l’importante contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana, la missione Rosetta, che vanta 4 strumenti italiani su undici, Lisa Pathfinder, i cui sensori a bordo sono stati realizzati da ASI, su progetto scientifico dei ricercatori dell’Università di Trento e la costellazione dei satelliti Sentinel, che vedono come principale committente industriale Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Finmeccanica.

Prossimamente partiranno da Kourou le missioni Cheops – realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea e dalla Svizzera con il fondamentale contributo italiano attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana e l’apporto scientifico dell’INAF e dell’Università di Padova – e Bepi Colombo, la missione europea con destinazione Mercurio, nella quale l’Agenzia Spaziale Italiana sarà alla guida di 4 degli undici esperimenti.