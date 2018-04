La campagna di riforestazione “Seeds of Love” germoglia alle Isole Vergini Britanniche

È proprio il caso di dirlo, a volte non tutto il male viene per nuocere e può far fiorire nuove opportunità! Le dimostrazioni d’affetto che le BVI hanno ricevuto dopo il passaggio degli uragani Irma e Maria hanno infatti ispirato la campagna di riforestazione “Seeds of Love” promossa dal The British Virgin Islands Tourist Board (BVITB). L’iniziativa si pone l’obiettivo di ripristinare la vegetazione autoctona andata distrutta dal passaggio degli uragani Irma e Maria, impedendo l’erosione del terreno e proteggendo l’ecosistema, ovvero ciò che rende così uniche le BVI.

La campagna “Seeds of Love” nascedall’unione di due iniziative adottate rispettivamente dal governo di St. Vincent and the Grenadines, il quale ha offerto il proprio supporto donando 3.000 piante da frutto, e dalla Direttrice dell’agenzia che rappresenta la destinazione in Germania, Gabi Romberg, la quale ha promosso una raccolta fondi sui mercati di lingua tedesca per acquistare delle palme da cocco che verranno ripiantate sulle spiagge delle BVI. L’iniziativa è stata poi ulteriormente sviluppata da Sharon Flax Brutus, Director of Tourism BVI Tourist Board. L’Ente del Turismo ha infatti acquistato 3.000 palme da cocco aggiuntive.

“Ringraziamo vivamente per le donazioni ricevute in quanto non contribuiscono solo a migliorare il nostro paesaggio, ma anche la nostra intera esistenza. Sono felice che questo progetto stia prendendo forma e sono lieta di annunciare che abbiamo già ricevuto il primo carico di piante e abbiamo intenzione di distribuirle nelle quattro isole principali”, afferma Sharon Flax Brutus, Director of Tourism BVI Tourist Board.

L’Ente del Turismo si è inoltre avvalso della collaborazione di altre agenzie governative locali, Ministeri e Dipartimenti per consentire la piantumazione negli spazi pubblici. L’intera comunità locale e gli ospiti delle BVI provenienti da tutto il mondo potranno vivere esperienze emozionanti piantando un albero durante i “Seeds of Love Days” e in occasione di speciali celebrazioni dedicate alla Giornata Mondiale degli Alberi, la Giornata della Terra e diverse altre.

L’amore degli abitanti locali per le proprie isole si riflette nell’impegno di un giovane abitante locale, Jahnai Caul, il quale si occuperà della distribuzione e piantumazione, collaborando con l’Ente del Turismo, mentre il Project Manager BVI Tourist Board, Shereen Flax-Charles, e il Product Development Officer BVI Tourist Board, Arvan Hodge, hanno già iniziato a distribuire le piantine nel Territorio.

La tutela dell’ambiente è infatti essenziale per far sì che la destinazione mantenga la propria iconica immagine paradisiaca ben riassunta dal claim “Nature’s Little Secrets”, ed è proprio per questo che l’Ente sta offrendo il proprio contributo.

“Il turismo è il pilastro della nostra economia, ma non vi è business turistico senza ambiente. È estremamente importante per noi investire, proteggere e promuovere il nostro patrimonio naturale. La riforestazione è quindi una componente necessaria per il processo di recupero”, afferma l’Hon. Kedrick Pickering, Ministro delle Risorse Naturali e del Lavoro.

L’Ente del Turismo si augura che l’iniziativa “Seeds of Love” funga da ispirazione per le BVI al fine di comprendere la stretta relazione tra turismo e ambiente e mira inoltre a promuovere la tutela del Territorio in ottica di sviluppo dell’ecoturismo.

Anche grazie a questa iniziativa, le BVI stanno tornando a risplendere e ad affascinare tutti, residenti e visitatori!