La campagna per sostenere la candidatura del Parco dell’Aspromonte all’Unesco Global Geopark

Tutti uniti verso l’obiettivo Unesco. Il Parco Nazionale dell’Aspromonte chiama a raccolta la comunità chiedendo il sostegno all’importante percorso di candidatura alla Rete “UNESCO GLOBAL GEOPARKS”.

Un appuntamento che rappresenta l’inizio di una “nuovo percorso storico” per l’Aspromonte che, con le sue eccellenze geologiche, naturalistiche, culturali e antropologiche, intende esaltare Bellezza e Dignità. L’UNESCO Global Geoparks è uno strumento di valorizzazione Geo-Culturale che può consentire importanti ricadute in termini sociali ed economici.

Un momento di grande importanza per l’Area Protetta, che ambisce ad entrare nella Rete Mondiale dei Geoparchi Unesco, con i suoi otto Geositi di rilevanza internazionale.

Chiunque può contribuire a sostenere la candidatura: Cittadini, Studenti, Rappresentanti di Istituzioni o di Associazioni, Professionisti. Esprimi, quindi, il Tuo supporto alla candidatura scaricando e compilando il fac-simile in formato word e inviandolo via mail a geoparco@parcoaspromonte.gov.it. Per l’Aspromonte, con l’Aspromonte.